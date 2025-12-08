Japonya ile gerilim artıyor: Çin, 100'e yakın savaş gemisini Pasifik'e sevk etti

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim, bölgedeki askeri hareketliliği rekor seviyelere taşıdı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Sarı, Doğu ve Güney Çin Denizi ile Batı Pasifik bölgelerine yaklaşık 100 savaş gemisini sevk ederek kapsamlı deniz operasyonlarına başladı. Bu sevkiyatın, geçen yılki rekor seviyeleri dahi geride bıraktığı ifade ediliyor.

JAPONYA'DAN "TAYVAN'A MÜDAHALE" ÇIKIŞI

Bölgedeki tansiyon, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin yaptığı açıklamalarla tırmandı. Takaiçi, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Japonya'nın askeri müdahalede bulunabileceğini belirtti.

Pekin yönetimi, bu açıklamaya sert tepki göstererek, "Buna cüret edilirse karşılık güçle olur" uyarısında bulundu. Tayvan'ın savunma harcamalarına 40 milyar dolar ekleme kararı da gerilimi artıran bir diğer unsur oldu.

PASİFİK'TE SICAK TEMAS YAŞANDI

Askeri gerilim sahada da sıcak temasa dönüştü. Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 savaş uçaklarının, Japonya'ya ait F-15 uçaklarına 'radar kilidi' attığını duyurdu. Askeri literatürde savaşın eşiği olarak kabul edilen bu hamle sonrası Başbakan Takaiçi, olayı 'son derece üzücü' olarak nitelerken, kararlı ancak sakin bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

SAHTE SALDIRI VE ENGELEME TATBİKATLARI

Çin gemilerinin savaş uçaklarıyla birlikte yabancı gemilere karşı 'sahte saldırı' tatbikatları yaptığı iddia ediliyor. Bu tatbikatlarda, olası bir çatışma anında dış güçlerin bölgeye takviye göndermesini engelleyecek operasyonların çalışıldığı belirtildi.

EKONOMİK VE DİPLOMATİK YAPTIRIMLAR

Askeri hareketliliğin yanı sıra diplomatik ve ekonomik alanda da gerilim sürüyor; Pekin, G20 zirvesinde liderlerle bir araya gelmezken, Japon deniz ürünlerine uygulanan yasağı geri getirdi ve vatandaşlarına Japonya'ya seyahat uyarısı yayımladı. Bölge ülkeleri teyakkuz halini koruyor.