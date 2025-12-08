Palamut bu yıl Karadeniz’e uğramadı!
Zonguldak Alaplı'da aylar süren hazırlıkların ardından denize açılan balıkçılar, bu sezon palamut bulamayınca hayal kırıklığı yaşadı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar öncesinden hazırlıklarını yaparak umutla başladıkları sezonda bekledikleri palamudu bir türlü bulamadı.
Karadeniz'de sıfır palamut avcılığı
Alaplı Balıkçı barınağında sezonun ilk günlerinde umutla "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, denizde palamut olmadığını görünce hayal kırıklığı yaşadı. Balıkçı İsmail Kocabaş, "Bu sene palamut için büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş. Ne gören var ne duyan. Karadeniz'de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" dedi.
Kocabaş, palamudun yok olmasının sebeplerine dikkat çekerek boğaz geçişlerindeki dalyanlarda balıkların kırılmasını ve küresel ısınmayı işaret etti. Kocabaş, "Balığın içinde hâlâ havyar var. Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi. Karadeniz'in boyunda palamut neredeyse yok" dedi.