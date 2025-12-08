'İşgal Sona Ermeden Silah Bırakmayız!'

Gazze’de ateşkes süreci kritik bir kavşakta ilerlerken HAMAS, silahlı direnişin geleceğine ilişkin en net mesajlarından birini vererek, silah bırakmanın ancak işgalin tamamen sona ermesi durumunda mümkün olacağını açıkladı. Hareket, silahların ancak “devlet otoritesinin” tesis edilmesiyle anlamını yitireceğini vurgularken, sahadaki tablo giderek gerginleşen bir gerçeklik sunuyor.

Gazze’de ateşkes süreci siyonist terör rejiminin ihlalleriyle kritik bir döneme girerken, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi yönündeki çağrılar giderek artıyor. HAMAS’tan arabulucu ülkelere kadar bölgedeki aktörlerin yaptığı açıklamalar hem sahadaki durumu hem de diplomatik trafiği yeniden hareketlendirdi.

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS yaptığı son açıklamada siyonist terör rejiminin işgalinin tamamen sona ermesi durumunda silahlarını, bölgeyi yönetecek bir Filistin otoritesine teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Hareketin baş müzakerecisi ve Gazze sorumlusu Halil el-Hayye, “Silahlarımız işgalin ve saldırganlığın varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse, bu silahlar devletin otoritesi altına girecektir.” ifadelerini kullandı. Hayye’nin ofisi, burada kastedilenin “devlet otoritesi’nin egemen ve bağımsız bir Filistin devleti olduğunu belirtti.

Hayye ayrıca, Gazze'de ateşkesi denetlemek ve sınırları izlemek üzere BM’nin bir ayırma gücünün konuşlandırılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Katar Başbakanı Al Sani: “Filistin meselesi çözülmezse durum tırmanacak, mevcut tablo sürdürülemez”

13 Ekim’de Mısır’da imzalanan Gazze’de ateşkes anlaşmasının garantörlerinden Katar’ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin meselesinin çözümsüz kalması hâlinde bölgedeki gerilimin kaçınılmaz olarak tırmanacağı uyarısında bulundu. Doha Forumu’nda konuşan Al Sani, “Mevcut durum uzun süre devam edemez. Barış süreci bir ortağa ihtiyaç duyar; aşırılık yanlılarının rehinesi olamayız.” dedi.

Al Sani, siyonist terör rejiminin Gazze’de yıktığı bölgelerin yeniden inşasında sorumluluk taşıdığını belirterek, “Başkalarının yıktığını yeniden inşa etmek için çekleri biz imzalamayacağız. Katar'ın göndereceği tüm paralar Filistin halkı içindir.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının Gazze’de yaşama hakkı olduğunun altını çizen Al Sani, “Gazze halkı ülkelerini terk etmek istemiyor ve kimsenin onları zorla göçe mecbur etme hakkı yok.” dedi.

Gazze Müzakereleri Kritik Aşamada

Al Sani, arabulucuların Gazze’de ateşkes anlaşmasının bir sonraki aşamasını uygulamaya geçirmek için yoğun şekilde çalıştığını, ancak sürecin “kritik bir aşamada” olduğunu belirtti.

Amerikalıların önce sadece tek tarafla görüştüğünü, son aşamada ise tarafların her ikisiyle de diyaloğa başladığını ifade ederek, “Bizim rolümüz diyaloğun sürmesini sağlamak ve sonuçların çatışmayı sonlandıracak yapıcı bir çerçeveye ulaşmasını temin etmektir.” dedi.

Bakan Fidan: Barış Planının Hayata Geçmesi İçin Çabalıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2025'te yaptığı değerlendirmede barış anlaşmasını ilerletme konusunda koordinasyonu sağlayacak mekanizmaları hayata geçirme iradelerinin sürdüğünü, bu kapsamda yakın diyaloğun devam ettiğini dile getirerek, "Bölgedeki dostlarımızla, ortaklarımızla ABD ve Avrupalı dostlarımızla bir araya gelip Gazze'deki barış planının bir an önce hataya geçmesi ve bu insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye’nin Gazze’de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücüne (ISF) asker göndermeyi düşünüp düşünmediği yönünde soruyu cevaplayan Fidan, “Türkiye, üzerine düşeni yapmaya hazır. Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili olarak ise halen çok etraflıca bir tartışma yürütülüyor. Angajman kuralları ne olacak? ISF’in misyonunu tanımlarken gerçekçi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sahada belli gerçeklikler var. Bence ISF’in konuşlandırılması sürecinde ilk hedefimiz, Filistinlileri israillilerden sınır hattında ayırmak olmalı. Daha sonra geri kalan konuları ele almaya başlayabiliriz” diye konuştu.

Mısır: Uluslararası Güç Hemen Konuşlandırılmalı

Gazze planının ikinci aşamasına hemen geçilmesi çağrısı yapan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, uluslararası bir istikrar gücünün de bölgeye hızla konuşlandırılması çağrısında bulundu. Abdulati Doha Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Bu gücün bir an önce sahaya inmesine ihtiyacımız var, çünkü taraflardan biri, yani israil, her gün ateşkesi ihlal ediyor… Bu nedenle gözlemcilere ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. Abdülati, Mısır’ın Gazze’yi ya da herhangi bir Filistin bölgesini yönetmeyeceğini, tam aksine Filistinlilerin kendi işlerini kendilerinin yönetmesini desteklediğini vurguladı ve bölgesel güvenliğe yönelik kalıcı bir çözümün bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduğunu söyledi.

İkinci Aşama Öncesi Netanyahu’dan Gizli Görüşme

Siyonist terör rejiminin kamu yayıncısı KAN kanalı, sözde Başbakan Benjamin Netanyahu’nun yaklaşık bir hafta önce eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Gazze’nin “ertesi günü” planlarına ilişkin gizli bir toplantı yaptığını duyurdu. Netanyahu’nun ofisi, görüşmenin içeriğine dair yorum yapmadı.

Kanalın ulaştığı kaynaklara göre Blair, Filistin Yönetimi’nin Gazze’de belirli bölgeleri yönetmesi üzerine kurulu bir girişim üzerinde çalışıyor. Planın önce deneme aşamasında uygulanması, başarılı olması hâlinde ise kalıcı hâle gelmesi öngörülüyor. Bu girişimin, Filistin Yönetimi kurumlarında yapılacak reformlara bağlı olduğu belirtildi.

KAN’ın haberine göre siyonist terör rejiminin güvenlik birimleri son günlerde öneriyi değerlendirdi ve plan kesin olarak reddedilmedi. Blair’in ayrıca planın ilerletilmesi amacıyla bazı Arap ülkeleriyle paralel görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Ateşkesten Bu Yana 366 Şehit

Filistin Enformasyon Merkezi, Nusayrat Mülteci Kampı üzerinde alçak irtifalarda siyonist terör rejimine ait insansız hava araçlarının yoğun uçuş yaptığını bildirdi.

Siyonistlerin devam eden ihlallerin nedeniyle yalnızca geçtiğimiz 4 Aralık gününe kadar 366 Filistinli şehit edildi.

Siyonist terör rejiminin 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin şehit olmasına, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.