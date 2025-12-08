3 yıl sonra ortaya çıkan skandal! Yenidoğan bebeği döverek engelli bırakan hemşire!

Sema ve Abdullah Bozoklar çifti, 2021 yılında bedensel ve zihinsel engelli kızları Deniz Esin’i kucağına aldı. Ancak çift geçen yıl açılan dava sonucunda kızlarının hemşire H.D.B.’nin şiddeti sonucu engelli kaldığını öğrendi. Aile “Biz bu durumu kabullenip hayatımıza devam ederken gerçeklerden 3 yıl sonra haberimiz oluyor. Yıkıldık” dedi.

GAZİANTEP’te yaşayan Sema Bozoklar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2021 yılında Deniz Esin ismini verdikleri kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloda doğduğu için Deniz Esin (4), yeni doğan bölümünde kuvöze alındı. İddiaya göre bir hemşire, Deniz Esin’in çok sakin ve hareketsiz olduğunu fark etti. Kontrol ettiğinde Deniz Esin’in bacağında morluklar gördü.

AİLEYE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Deniz Esin’in sağlıklı dünyaya geldiğini bilen hemşire hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, hemşire H.D.B.’nin bebeğe şiddet uyguladığının tespit edilmesi üzerine hastane yönetimi bilgilendirildi, bebek de muayeneye alındı. Muayene sonucunda bebeğin bacağının kırık olduğu tespit edildi. Daha sonra Deniz Esin özel hastaneye sevk edildi ve burada yapılan tedavisinin ardından bebek aileye teslim edildi. Hastane yetkilileri aileye, bebeğin hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğunu söyledi. İddiaya göre, hastane yönetimi hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet hakkında aileye bilgi vermedi. Ancak H.D.B. hakkında idari soruşturma başlatılarak durum Kahramanmaraş İl İdare Kurulu’na bildirildi. İdari soruşturma sonunda hastane yönetimi H.D.B.’nin hastanedeki görevine son verirken, İl İdare Kurulu da kamera görüntüleri ve Deniz Esin’in sağlık durumuyla ilgili belgeleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne göndererek bilirkişi raporu istedi.

5 GÜN SONRA MÜDAHALE EDİLMİŞ

Bilirkişi heyeti, incelemenin ardından hazırladığı raporu Kahramanmaraş İl İdare Kurulu’na gönderdi. Raporda, hemşire H.D.B.’nin Deniz Esin’den kan almaya çalışırken zorlandığı, bunun üzerine bebek huzursuzlanınca H.D.B.’nin bebeğe şiddet uygulamaya başladığı belirtildi. Şiddet nedeniyle bebeğin bacağının kırıldığı ve kırık bacağa 5 gün sonra müdahale edildiği yer aldı. Gelen rapor üzerine Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, H.D.B.’nin yargılanmasına karar verdi. H.D.B. hakkında asliye ceza mahkemesinde ‘kasten yaralama’ suçundan dava açılmasına karar verdi.

DAVA AÇILINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİLER

Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın açılıp UYAP’a girilmesinin ardından Sema ve Abdullah Bozoklar’a e-Devlet’ten dava günü mesajı geldi. Mesajı açan çift, hemşire H.D.B.’nin Deniz Esin’e şiddet uyguladığı iddiasıyla kamu davası açıldığını görünce şoke oldu. Daha sonra dava dosyasını inceleyen Bozoklar çifti, kızına uygulanan şiddetle ilgili bilirkişi raporları ve kamera inceleme dökümlerine baktığında, doğuştan engelli zannettikleri Deniz Esin’in sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve hemşirenin uyguladığı şiddetin ardından engelli kaldığını gördü. ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan hemşire H.D.B., mahkemede suçsuz olduğunu belirtip beraatını talep etti.Hâkim, H.D.B.’ye ‘kasten yaralama’ suçundan yargılandığını hatırlatıp TCK’nin ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçu maddesinin uygulanması ihtimaline karşı ek savunma hakkı verdi. Hemşire, ek savunma için süre talebinin olmadığını belirtip önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Hâkim, daha sonra dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verip davayı erteledi.

‘O DIŞARIDA ÇOCUĞUM EVDE’

Anne Sema ve baba Abdullah Bozoklar, “Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı. Canice hareketlerde bulunuyor. O kadar hemşire baktı, doktor ilgilendi, hiç mi birisi görmedi? İhmal edildi benim çocuğum. O serbest bir şekilde geziyor benim çocuğum evde hapis hayatı yaşıyor. Görevden alındı, sadece bununla yetiniyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Biz bu durumu kabullenip hayatımıza devam ederken, bu çocuk darp edilmiş ve 3 yıl sonra haberimiz oluyor. Yıkıldık” dedi.