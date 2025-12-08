  • İSTANBUL
İnsansız helikopter korku saldı! Tüm dengeleri sarsabilir

Güvenlik uzmanı Brandon J. Weichert, Çin’in yüksek irtifada görev yapan yeni insansız helikopteri Meyu Arrow’un Hindistan ve Tayvan başta olmak üzere bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceğini söylüyor. Uzmanlara göre bu sistem, geleceğin savaşlarında “operasyonel felç” yaratacak yeni bir doktrinin habercisi.

Çin, Meyu Arrow adını verdiği yeni yüksek irtifa helikopter-İHA platformuyla modern savaş alanlarında büyük bir dönüşüm yaratabilecek bir konsepti test ediyor. Uzmanlara göre bu araç sadece bir dron değil, Himalayalar ve Tayvan gibi dünyanın en zorlu coğrafyalarında rakip orduların hareket kabiliyetini yok etmeyi hedefleyen yeni bir savaş yaklaşımının sembolü. İnsan pilotların dahi zorlandığı 7 bin metre irtifalara çıkabilen sistem, dar sırtlarda ve yüksek vadilerde iniş-kalkış yapabilmesiyle klasik İHA ve helikopterlerden ayrılıyor.

TEKNİK KAPASİTESİ DOKTRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Yaklaşık sekiz metre uzunluğa ve geniş rotor çapına sahip Meyu Arrow, sekiz saate varan havada kalış süresi ve güdümlü füze taşıyabilmesiyle dikkat çekiyor. Çin’in Askeri-Sivil Füzyon stratejisi sayesinde Tibet Platosu boyunca inşa edilen yollar ve altyapılar, bu tip araçların hızla konuşlandırılmasını mümkün hâle getiriyor. Uzman Weichert, Pekin’in üretim kabiliyeti göz önüne alındığında, gerekli görülmesi hâlinde yüzlerce aracın kısa sürede cepheye sürülebileceğini vurguluyor.

HİNDİSTAN–ÇİN SINIRINDA KABUS SENARYOSU

Weichert’in analizine göre Meyu Arrow, Çin ile Hindistan arasındaki olası bir Ladakh krizinde belirleyici bir rol üstlenebilir. Çin, çatışma başlamadan önce Meyu Arrow filolarını sessizce ileri noktalara konuşlandırıyor ve sistemler Hint karakollarını, geçitleri, lojistik merkezlerini ayrıntılı biçimde haritalıyor. Çatışma anında ise yüksek irtifadan konvoyları vuruyor, helikopter tahliyelerini imkânsız hâle getiriyor ve vadilerde tehlikeli bir ateş baskısı kuruyor. Uzmanlara göre bu koşullarda Hindistan kuvvetleri saatler içinde felç olabilir ve Pekin sahada oluşturduğu fiilî durumla ateşkes dayatabilir.

TAYVAN’IN DAĞ SAVUNMASI İÇİN STRATEJİK TEHDİT

Tayvan’ın savunma doktrini, olası bir işgalde birliklerin adanın orta dağlık bölgesine çekilerek gerilla tipi savunma yapması üzerine kuruluydu. Ancak Weichert’e göre Meyu Arrow filoları bu planı tamamen geçersiz kılabilir. Araçların vadilerde süzülerek konvoyları, hava savunma unsurlarını ve özel birlikleri tespit edebilmesi, tek atışla kritik geçitleri yıkabilmesi, dağlık bölgeyi “insansız bir ölüm kapanı”na dönüştürebilir.

BATI İÇİN GÖRMEZDEN GELİNMEMESİ GEREKEN BİR UYARI

Weichert, Meyu Arrow’un bir silah platformundan çok daha fazlası olduğunu, Çin’in tam spektrumlu insansız döner kanat savaşına yöneldiğinin işareti olduğunu belirtiyor. ABD ve müttefikler hâlâ sabit kanatlı İHA’lara ve kamikaze dronlara odaklanırken, Pekin’in yüksek irtifa döner kanatlı sistemlerde hızla avantaj kazandığını vurguluyor. Ona göre geleceğin savaşları artık ateş gücünden çok “hareketi imkânsız hâle getiren” operasyonel felç taktikleriyle kazanılacak. Meyu Arrow’un son testleri de bu dönüşümün habercisi niteliğinde görülüyor.

Kaynak: The National Interest

