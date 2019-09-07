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“Susamam” diyenlere seslendi: Susamam dediniz, 15 Temmuz’da sustunuz... Diyarbakır’da PKK deyince pustunuz... Hepiniz p*ştsunuz!

Aralarında “Hayki” mahlaslı soytarının da bulunduğu bir grup rapçi, “Susamam” isimli şarkıyla, sözde toplumsal sorunlara parmak bastı, özde polisi dahi katil ilan ederek isyan çağrısında bulundu. Twitter’da “Cumhur Frankfurt” ismiyle bilinen fenomen, söz konusu şarkıya tepki göstererek sözde sanatçıların sesini kesecek bir mini parça yayınladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:38

 yeniakit.com.tr  Sosyal medya, dün yayınlanan “Susamam” isimli rap şarkısıyla sarsıldı. Birçok kişinin beğenisini kazanan şarkıda, toplumsal sorunlardan bahsedilerek “iyi niyetli” izlenimi sergilendi. Halbuki şarkının içinde, terör gibi bu halkın gözyaşlarını dindirmeyen bir illetten bahsedilmedi, neredeyse gezi kalkışması gibi ülkeyi kaosa sürükleyen durumlar övüldü. Şarkının en ilginç anları ise, devletin polisinin katil ilan edildiği bölüm oldu. Aralarında Allah’a küfreden Hayki mahlaslı şeref yoksununun da bulunduğu bir grup rapçinin hazırladığı bu şarkı mütedeyyin kesimin tepkisini çekerken, Twitter’da Cumhur Frankfurt ismiyle paylaşımlar yapan sosyal medya fenomeni, hazırladığı mini şarkıyla sözde sanatçıların sesini kesecek bir harekette bulundu.

‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler

“PKK deyince pustunuz... Hepiniz puştsunuz!”

Şarkıda şu sözlere yer verildi:

Yapmam dediniz yaptınız. Susamam dediniz sustunuz. Temmuz gecesi sela sesi, tankları gördünüz markete kaçtınız. Kaçmam dediniz kaçtınız. Susamam dediniz sustunuz. HDP önünde annalar PKK deyince pustunuz. Pustunuz... alayınız p*ştsunuz! Kaçmam dediniz kaçtınız. Susamam dediniz sustunuz. Yasin ve Eren’in faili PKK deyince pustunuz. Pustunuz... alayınız p*ştsunuz! Mikrofonunuz bir bize kalkıyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:38
  1. Susamam
  2. Cumhur Frankfurt

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  • Ercan çoban Ercan çoban 21 dk önce
    Akit adam.dogaclama yapmış polise askere laf etmemiş çocuk doğru olanı demiş kelimeri okurken iyi bak sol kesime laf sokuyor
  • emreemre22 dk önce
    Çok milliysen dostum rap değil Türkü söyle.Bu kadar seviyorsan ülkeni tutan yok dön ülkene.Ama euro lar Ülkenden daha değerlidir senin için!
  • şerefsizşerefsiz28 dk önce
    sensin puşt adi şerefsiz alcak

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