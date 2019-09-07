“Susamam” diyenlere seslendi: Susamam dediniz, 15 Temmuz’da sustunuz... Diyarbakır’da PKK deyince pustunuz... Hepiniz p*ştsunuz!

yeniakit.com.tr Sosyal medya, dün yayınlanan “Susamam” isimli rap şarkısıyla sarsıldı. Birçok kişinin beğenisini kazanan şarkıda, toplumsal sorunlardan bahsedilerek “iyi niyetli” izlenimi sergilendi. Halbuki şarkının içinde, terör gibi bu halkın gözyaşlarını dindirmeyen bir illetten bahsedilmedi, neredeyse gezi kalkışması gibi ülkeyi kaosa sürükleyen durumlar övüldü. Şarkının en ilginç anları ise, devletin polisinin katil ilan edildiği bölüm oldu. Aralarında Allah’a küfreden Hayki mahlaslı şeref yoksununun da bulunduğu bir grup rapçinin hazırladığı bu şarkı mütedeyyin kesimin tepkisini çekerken, Twitter’da Cumhur Frankfurt ismiyle paylaşımlar yapan sosyal medya fenomeni, hazırladığı mini şarkıyla sözde sanatçıların sesini kesecek bir harekette bulundu.

‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler

“PKK deyince pustunuz... Hepiniz puştsunuz!”

Şarkıda şu sözlere yer verildi:

“Yapmam dediniz yaptınız. Susamam dediniz sustunuz. Temmuz gecesi sela sesi, tankları gördünüz markete kaçtınız. Kaçmam dediniz kaçtınız. Susamam dediniz sustunuz. HDP önünde annalar PKK deyince pustunuz. Pustunuz... alayınız p*ştsunuz! Kaçmam dediniz kaçtınız. Susamam dediniz sustunuz. Yasin ve Eren’in faili PKK deyince pustunuz. Pustunuz... alayınız p*ştsunuz! Mikrofonunuz bir bize kalkıyor.”