Süryaniler'den 'Güvenli Bölge' için yapılacak harekata destek!

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın twitter hesabından, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi.

Terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığını, Süryani okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bıraktığı vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Harekatı destekliyoruz"

"Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan kadim cemaatlerin, terör örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz.

"Tüm önlemlerin alınmasını istiyoruz"

Bölgede yaşayan Hristiyan grupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz."