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Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Süryani Kadim Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Vakıf destek mesajında "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 01:13
Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, Suriye'de yaşayan insanların güvenliğini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını, operasyonda canları pahasına mücadele veren askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz" denildi.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 01:13
  1. İstanbul
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. TSK

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