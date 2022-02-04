Survivor'daki skandal anların ardından RTÜK'ten flaş karar

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme değerlendirme uzmanlarının raporlarını görüştü. Raporlar yoğun vatandaş bildirimi alan yapımlara ilişkindi.

Gündüz kuşağı olarak adlandırılan programları ele alan Üst Kurul, yasa ihlali yapan televizyonlara yaptırım uyguladı.

Gündüz kuşağında kanal aranmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, daha önce defalarca yapılan sözlü ikazların ve en son Ankara’da televizyonların üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen yüz yüze toplantının ardından yaptırım gücünü kullandı.

Çeşitli kanallarda yayınlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, yapımlarda ailenin korunması ilkesiyle milli ve manevi değerlerin ayaklar altına alınmasına müeyyide silahıyla karşılık verdi.

FOX’un “Fulya İle Umudun Olsun” adlı yapımını inceleyen Üst Kurul, programda kullanılan küfür ve argo ifadelerin yayın ilkesi ihlali olduğuna kanaat getirdi.

SHOW TV’nin “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” programı da masadaydı. Yapımdaki kaba ve ağza alınmayacak türden ifadeler RTÜK radarına takıldı.

Beyaz TV’de yayınlanan “Hayatta her şey Var” adlı program hakkında hazırlanan raporu müzakere eden Üst Kurul, cinsel içerikli konuşmaların geçtiği yapımdan ötürü Beyaz TV’nin Yasada yer alan "Yayın Hizmetleri…Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkesini ihlal ettiğini kararlaştırdı. Beyaz TV’ye idari para cezası uygulandı.

STAR TV’nin “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” isimli gündüz kuşağı programı da rapora konu oldu. Yayında normal olmayan evlilik dışı ilişkilerin sıradan olaylar gibi konuşulması, 4 yaşındaki bir çocuğun isminin ifşa edilmesi ile fotoğrafının defalarca yayınlanması Yasa ihlali olarak görüldü. Üst Kurul, yayıncı kanala idari para cezası verdi.

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programını görüşen Üst Kurul, 6112 sayılı kanunda geçen yayın ilkelerinin ihlal edildiği belirleyerek, genel ahlaka, millî ve manevî değerlere aykırı hareket eden yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yargı ve Yasak Elma'ya ceza

Üst Kurul toplantısında dramatik yapımlar başlığında FOX’un “Yasak Elma” dizisi en öndeydi. Dizide yer alan evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ile karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği kanaatiyle hareket eden RTÜK, genel ahlaka, milli ve manevi değerlere ters düşecek şekilde yayın yapan kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Kanal D’nin “Yargı” dizisinde ise, yoğun şiddet sahneleri dikkat çekti. Diziyi detaylıca inceleyen Üst Kurul Üyeleri, yayında bolca kullanılan silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceğine karar verdi. Yapılan oylama sonucunda 6112 sayıla Kanunda geçen "Yayın Hizmetleri, …Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.” hükmünü ihlal eden Kanal D’ye idari para cezası verildi.

Survivor'a yaptırım

TV 8’in “Survivor Allstar” programını görüşen Üst Kurul, yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğuna karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Flash TV'ye ceza

Bir süre ara verdikten sonra yayın hayatına tekrar dönen Flash TV’nin “Sosyal Haber” isimli programı Üst Kurulun gündemindeydi. Bir sosyal paylaşım platformu olan Tiktok’un videolarına yer verilen yapımda, konuşmacılar arasında kullanılan kaba ve argo ifadeleri, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek türde içerik olarak yorumlayan RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halk Tv

Halk TV’nin ”İki Yorum” programında Levent Gültekin’in emniyet teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler değerlendirildi.

Yayında bir polis memurunun hedef gösterilerek “haddini bilmez, Şu tipe bak!, eşkıya, Bu, polislik değil. Bu, çeteliktir.” şeklinde konuşulmasının, 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın Hizmetleri, …kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği değerlendirilerek Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK, Tele 1’de yayınlanan “18 dakika” programındaki İslam’la terörü bağdaştıran söylemleri de inceledi.

Merdan Yanardağ’ın, “Türkiye'nin askerlerini diri diri yakanları, diri diri yakanları bile gizlediler. Aman bir İslamcı terör örgütünün adı geçmesin ya Müslümanlar da terör örgütleri kuruyorlar ve terör örgütlerinde Türk askerlerini öldürüyorlar terör örgütleri üzerinden diye, kimse bunu anlamasın diye, İslamcı terörü bakın, İslamcı terörü, İslamcı terörü, İslamcı terörü yıllarca gizlediler." şeklindeki ifadeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi okul öncesi eğitim programlarının “beyin yıkama faaliyeti” olarak adlandırılmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren Üst Kurul, Yasada geçen “Yayın Hizmetleri, … kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden Tele 1’e idari para cezası verdi.

Son toplantısında RTÜK, Virgin Radyo’ya ise, “Mesut Süre İle Rabarba” programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.