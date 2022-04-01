Survivor yarışmacısının Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da gönüllüler takımında mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le fotoğrafları çıktı.

Peker'in Instagram hesabında bulunan fotoğraflarda Peker, Hikmet Tuğsuz'un kendisini ziyaret ettiğini belirtmiş.

Peker, paylaşımına 'Üçüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı’nı kazanan Ali Gürbüs kardeşim ile beraber Başpehlivanımızın antrenman hocalığını yapan kamuoyunda Survivor Hikmet Tuğsuz olarak bilinen kardeşim ayrıca da Elmalı Güreşleri’nin Güreş Ağası Muharrem Ak kardeşim Antalya ilinde olduğumu öğrenince ziyaretime gelerek bana şeref verdiler onur verdiler." notunu düşmüştü.

Peker "Dini ve Milli konulardaki bilgi birikimleri ve hassasiyetleri gerçekten şahsımı çok etkiledi. Başpehlivanımızın cennet mekan babası olan Recep Gürbüz Başpehlivanımızı da sohbetimizde saygı ve sevgiyle yad ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, 2016 yılında bir gece kulübüne iki gün üst üste yapılan silahlı saldırıyla ilgili, aralarında Hikmet Tuğsuz'un, antrenör ve milli güreşçilerin de bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldığı da öğrenildi.