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Gündem Survivor yarışmacısı Duygu Bal şok oldu: CHP'li belediyenin önünde yatarım
Gündem

Survivor yarışmacısı Duygu Bal şok oldu: CHP'li belediyenin önünde yatarım

Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bal, yaşanan olayın ardından CHP'li belediyeye sert eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:36:00 -
Survivor yarışmacısı Duygu Bal şok oldu: CHP'li belediyenin önünde yatarım

Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, köpeğini gezdirirken sahipsiz 5 köpeğin saldırısına uğradı. Elinden ve burnunda yaralandıktan sonra bir apartmana sığınarak canını kurtaran Bal, "Yavrumu kucağıma almasaydım diri diri yiyeceklerdi. Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum" dedi.

 Duygu Bal, Sarıyer'de Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Olaydan yara alarak kurtulan Bal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Takvim'e özel açıklama yapan Duygu Bal, "Korkunç bir facia yaşadım. Hem de sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz. Psikolojisi çok kötü" dedi.

"Gerekirse belediye önünde yatarım"

Tek isteğinin sokaktaki başı boş köpeklerin alınması olduğunu söyleyen Bal, sözlerine şöyle devam etti: "Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği öldürmüşler. Ben uzun boylu ve sporcu olmanın ne işe yaradığını o an gördüm. Kısa boylu ya da biraz güçsüz biri olsam asla kurtaramazdım kendimi."

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