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Dünya Survivor ve Masterchef yarışmacısı ölü bulundu! Herkes şokta
Dünya

Survivor ve Masterchef yarışmacısı ölü bulundu! Herkes şokta

Masterchef ve Survivor'da şampiyon olan isimden kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:17:00 -
Survivor ve Masterchef yarışmacısı ölü bulundu! Herkes şokta

İspanya'da Masterchef ve Survivor'da yarışan ve oldukça popüler bir isim olan Jose Luis Losa evinde ölü bulundu.

 

Survivor 2016'nın şampiyonu olan Albacete'li Losa'nın ölümü ülkede şok etkisi oluşturdu.

 

Katıldığı reality şovlarla üne kavuşan Losa'nın eşi Inma Simarro da birkaç ay önce şeker hastalığına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

O günden beri zor günler geçiren Losa, "Hayatımın aşkı olmadan yaşamak çok kötü" ifadelerini kullanmış ve acıyla başa çıkmak için tıbbi yardım aldığını söylemişti. 

 

İspanyol medyası ölümle ilgili fazla detaya girmekten kaçınırken ailenin geride iki çocuk bıraktığını yazdı.

 

 

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