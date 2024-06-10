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Yerel Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-10 07:57:00 -
Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 51 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 51 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Kemah’a bağlı Oğuz köyünde meydana geldi. Orhan Küçükkaya’ya ait koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahibi olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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