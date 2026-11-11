Sürüden firar edip göle saklanan 5 inek dronla bulundu

Sultandağı ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştirici Kerem Yılmaz Ç.’ye ait 5 inek, Akşehir Gölü çevresinde sürü halinde otladıkları sırada bir anda ortadan kayboldu. Çakmak, hayvanları çevrede aramaya başladı. Yetiştiricinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kayıp hayvanların bulunması için dron desteğiyle havadan arama çalışması başlattı. Göl çevresini ve geniş alanı havadan tarayan ekipler, dron kamerasıyla yaptıkları incelemede kayıp 5 ineğin Akşehir Gölü içerisinde gizlendiklerini tespit etti.

Havadan yapılan arama sayesinde günlerce sürebilecek arama çalışmaları kısa sürede sonuçlanırken, kayıp hayvanların yerinin belirlenmesi yetiştiriciye de rahat bir nefes aldırdı. İnekler sahibine teslim edildi.