0553 313 94 23

Sürücüsüz metronun seferlerine ara verildi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın seferlerine, ikinci etap olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşlerinin başlaması nedeniyle ara verildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:57
Sürücüsüz metronun seferlerine ara verildi

Belediyeden alınan bilgilere göre, ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmının seferlerine ara verildi.

İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay 9 gün yapılmayacak.

“Daha ileriye gitmek için kısa bir ara” sloganıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın Üsküdar’dan Yamanevler’e kadar olan ilk bölümde bugünden itibaren 13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz’da hizmet verilmeyecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:57
  1. Yamanevler-Sancaktepe
  2. Metro Hattı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleri Avrupa'ya korku saldı: Asla, asla, asla
    1. Sözleri Avrupa'ya korku saldı: Asla,..
    2. AK Partili isim: İsrail sabrımızı..
    3. Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı
    4. Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan..
    5. 60 kanalda 15 Temmuz yayını yapılacak
    6. Başkentte duygu dolu anlar!..
    7. Lise yerleştirme tercih sonuçları..
    8. NATO’nun yıldızı
    9. Adnan Oktar'ın malikanesindeki..
    10. Batı, kuklalarını fonlarla oynatıyor
    11. Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay..
    12. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    13. Sürücüsüz metronun seferlerine ara..
    14. Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki..
    15. MEB lise nakilleri nereden yapılacak?
    16. Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak
    17. İstanbul yollarına 2 milyon ton asfalt
    18. Başkan Erdoğan: Binali Yıldırım..
    19. Lise tercihleri için son gün
    20. Turnikeci Adnancıları tek tek tanıyalım!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...