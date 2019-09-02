Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında ki bariyerlere çarptı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında ki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, 13.15 sıralarında Adapazarı - Karasu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan sürücü ismi henüz belirlenemeyen 54 ZK 354 plakalı kamyonet, Kömürlük Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ise yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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