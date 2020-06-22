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Aktüel

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:56:55 -
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yaklaşık 20 metre yükseklikten alt sokağa düştü.

Kent merkezinde yaşayan Köksal Kaya, 29 DD183 plakalı cipini alışveriş yapmak için Oltanbey Mahallesi Müze Sokak'taki bir marketin önüne park etti.

Kaya'nın el frenini çekmeyi unuttuğu aracı bir süre sonra hareket ederek 20 metre yükseklikten bir alt sokağa devrildi.

Aracın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığını belirledi.

Ağır hasar gören araç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sokaktan kaldırıldı.

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