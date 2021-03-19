Sürücülerin kabusu cam silicilerine operasyon!

Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda, hem trafik çok yoğun hem de çok sayıda trafik ışığı var. Durum böyle olunca cam silicilerin de meskeni haline geliyor. Ellerine deterjanlı su ve cam silgisi alan kişiler kırmızı ışıkta duran araçların önünü kesiyor ve araçları temizliyor gibi yapıp, zorla para almaya çalışıyorlar. Para verilmeyince de hakaret edip araçlara zarar veriyorlar. hem trafiğin güvenliğini tehlikeye atıyorlar hem de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere zor anlar yaşatan cam silicilere karşı teyakkuza geçti. Trafiğin yoğun olduğu yerler Mobese kameralarından sürekli takip ediliyor. Cam siliciler ortaya çıkar çıkmaz telsizle devriye ekipleri uyarılıyor, gözaltılar yapılıyor.