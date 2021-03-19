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Gündem Sürücülerin kabusu cam silicilerine operasyon!
Gündem

Sürücülerin kabusu cam silicilerine operasyon!

İstanbul'da cam siliciler kırmızı ışıkta bekleyen araçların önünü keserek camları zorla silmeye çalışıyor, ardından da para istiyorlar. Mecidiyeköy’de sürücüleri rahatsız eden cam siliciler MOBESE kameralarından belirlendi. Ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:33:00 -
Sürücülerin kabusu cam silicilerine operasyon!

Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda, hem trafik çok yoğun hem de çok sayıda trafik ışığı var. Durum böyle olunca cam silicilerin de meskeni haline geliyor. Ellerine deterjanlı su ve cam silgisi alan kişiler kırmızı ışıkta duran araçların önünü kesiyor ve araçları temizliyor gibi yapıp, zorla para almaya çalışıyorlar. Para verilmeyince de hakaret edip araçlara zarar veriyorlar. hem trafiğin güvenliğini tehlikeye atıyorlar hem de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere zor anlar yaşatan cam silicilere karşı teyakkuza geçti. Trafiğin yoğun olduğu yerler Mobese kameralarından sürekli takip ediliyor. Cam siliciler ortaya çıkar çıkmaz telsizle devriye ekipleri uyarılıyor, gözaltılar yapılıyor.

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Yorumlar

atilla

Esselamu aleyküm.. Yerdekilere Merhamet ediniz ki Göktekilerde size merhamet etsin. ve Hastalarınız sadaka vererek iyileştiriniz, Malınızı zekat vererek koruyunuz. Hadis şerifini unutmamalıyız. Akite bu insanlar için Kabus yakıştırması hiç ama hiç yakışmıyor ve Akit te merhamet eksikliği olduğu anlaşılıyor.
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hüseyin

Türkiyenin heryerindeler. Para vermeyincede arabayı ya çiziyorlar yada tekmeliyorlar.Birde küfredip duruyorlar.
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