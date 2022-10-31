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Ekonomi Sürücülere kötü haber! Zam geliyor
Ekonomi

Sürücülere kötü haber! Zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın devam ettiği günlerde akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. 1 Kasım gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:09:00 -
Sürücülere kötü haber! Zam geliyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,82 dolardan işlem görürken benzin fiyatlarına zam geleceği haberi geldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruşluk artış bekleniyor.

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

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