Sürücülere kötü haber! Çifte zam geliyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam bekleniyor.
Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu geceden geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.
15 Mayıs itibarıyla bir litre benzin İstanbul’da 5,46, Ankara’da 5,55 TL, İzmir’de 5,58 TL’den satılıyor. Bir litre motorin İstanbul’da 5,25 TL, Ankara’da 5,29 TL, İzmir’de 5,33 TL’den satılıyor.
Rafineriye uzaklığına ve satış yapılan bayiye göre fiyatlar değişebiliyor.