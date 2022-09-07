Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Motorine dün gelen zamdan sonra şimdi de indirim bekleniyor. Motorinin fiyatlarına yarın geceden itibaren 1.14 TL indirim gelecek.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Pompada 7 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları 77 kuruşluk zam sonrası 25.94 liradan satılıyor.
LPG'ye indirim gelmişti
Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.
Motorine zamdan sonra indirim
Brent petroldeki düşüş sonrası 8 Eylül perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşeceği öğrenildi.
Akaryakıtta güncel fiyat listesi şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.94 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.