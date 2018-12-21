THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sürücülere güzel haber! Çifte indirim geliyor

Petrol ve dolar fiyatlarında yaşanan düşüşün pazartesiden itibaren benzin ve motorine 15-20 kuruş indirim olarak yansıması bekleniyor.

21 Aralık 2018 Cuma 09:41
Sürücülere güzel haber! Çifte indirim geliyor

Petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu gelişme, depolara indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre Brent petrol, 54-55 dolar düzeyinde işlem görüyor. Brent, eylül ayında 80 dolara kadar çıkmış, 100 doları görebileceği yönünde tahminler dile getirilmişti.

Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 40 dolar düştü

Dolar kuru da ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması sonrasında gevşedi ve 5 TL 26 kuruştan işlem görüyor. Uluslararası  piyasalarda da mazotun ton fiyatı 35 dolar, benzinin 40 dolar düştü.

Pazartesiden salıya

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarında uluslararası piyasalarda görülen düşüş, benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorine 15-20 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:41
  1. benzin indirim
  2. motorin indirim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma
    1. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
    2. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
    3. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
    4. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    5. Lider Medipol Başakşehir, seneyi..
    6. Yunanistan'da 'Bora' paniği! 'Türkler..
    7. Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol..
    8. HSK kararnamesi ile yeni mahkeme kuruldu
    9. Türkiye-AB ilişkilerinde 2019..
    10. Adıyaman'da çöp kamyonunun altında..
    11. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn..
    12. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    13. Miami Heat 3'te 3 yaptı
    14. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    15. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    16. İlknur Gül kimdir nerelidir?
    17. Borsa, güne yatay başladı
    18. Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli..
    19. TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile..
    20. Garanti Bankası 1,3 milyar doları aşan..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?