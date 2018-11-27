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Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı, cezası 715 lira

1 Aralık tarihinden itibaren ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Kış lastiği takmayan araçlara 715 TL ceza kesilecek.

27 Kasım 2018 Salı 16:39
Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı, cezası 715 lira

Edirne’de lastikçilerde yoğun günler yaşanmaya başladı. 1 Aralık'ın yaklaşmasıyla birlikte yoğunluğun daha da artacağını belirten oto lastikçisi Ergin Ağdemir, "1 Aralık, 1 Nisan arasında takılması gereken kar lastiklerini takıyoruz şu anda. Yaklaşık bir ay yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Özellikle ticari araçların bu konuda hassasiyet göstermesini tavsiye ederim. Ceza ve trafikteki kanunlar açısından hem de güvenlik açısından bu konuya özen gösterilmesi gerekiyor. Kış lastiği fiyatları tanesi, 200 ila 450 TL aralığında. Ara ara kampanyalarımız oluyor. Sürücülerin bu kampanyaları takip etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:39
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