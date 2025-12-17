Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!

Enkazı kaldırmak imkansız hale geldi Bakan Biseysu, bölgedeki yeniden imar sürecinin önünde devasa engeller olduğunu vurguladı. Yaklaşık 60 milyon ton enkazın kaldırılması gerektiğini belirten Biseysu, ancak bunun şu an için imkansız olduğunu söyledi. Bunun en önemli nedeni ise İsrail'in sistematik olarak ağır iş makinelerini hedef alması. Saldırılarda Gazze'deki iş makinelerinin yüzde 90 ila 95'inin tahrip edildiği belirtildi. İsrail yönetimi, kalan enkazı kaldıracak yeni makine ve malzemelerin girişine de "farklı amaçlarla kullanılabileceği" iddiasıyla izin vermiyor.