Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!
Filistinli Bakan Biseysu, Gazze'deki yıkımın boyutunu açıkladı: 352 bin konut etkilendi, iş makineleri imha edildiği için 60 milyon ton enkaz kaldırılamıyor. Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın barınma krizini içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini duyurdu. Bakan Ahid Faik Biseysu, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, saldırıların yol açtığı yıkımın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Biseysu'nun verdiği bilgilere göre, Gazze genelinde 352 bin konut saldırılardan etkilendi; bunların yaklaşık 200 bini ise tamamen yıkılarak harabeye döndü.