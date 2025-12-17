  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!

Giriş Tarihi:
Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!

Filistinli Bakan Biseysu, Gazze'deki yıkımın boyutunu açıkladı: 352 bin konut etkilendi, iş makineleri imha edildiği için 60 milyon ton enkaz kaldırılamıyor. Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın barınma krizini içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini duyurdu. Bakan Ahid Faik Biseysu, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, saldırıların yol açtığı yıkımın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Biseysu'nun verdiği bilgilere göre, Gazze genelinde 352 bin konut saldırılardan etkilendi; bunların yaklaşık 200 bini ise tamamen yıkılarak harabeye döndü.

1
#1
Foto - Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!

Enkazı kaldırmak imkansız hale geldi Bakan Biseysu, bölgedeki yeniden imar sürecinin önünde devasa engeller olduğunu vurguladı. Yaklaşık 60 milyon ton enkazın kaldırılması gerektiğini belirten Biseysu, ancak bunun şu an için imkansız olduğunu söyledi. Bunun en önemli nedeni ise İsrail'in sistematik olarak ağır iş makinelerini hedef alması. Saldırılarda Gazze'deki iş makinelerinin yüzde 90 ila 95'inin tahrip edildiği belirtildi. İsrail yönetimi, kalan enkazı kaldıracak yeni makine ve malzemelerin girişine de "farklı amaçlarla kullanılabileceği" iddiasıyla izin vermiyor.

#2
Foto - Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!

294 nokta belirlendi ama çadır yok Filistin hükümetinin hazırladığı "erken toparlanma planı" kapsamında, evsiz kalan siviller için 294 barınma merkezi ve enkazın döküleceği 10 bölge belirlendi. Ancak Biseysu, İsrail'in çadır dahil en temel barınma malzemelerinin girişini dahi engellediğini, bölgeye acilen konteyner ev ve ağır ekipman gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

#3
Foto - Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!

Bölgedeki sivil altyapının yüzde 90'ının yok olduğu, enkaz altında ise hala binlerce cenazenin bulunduğu tahmin ediliyor. Orta Doğu Haber

#4
Foto - Gazze'de korkunç bilanço: 200 bin ev yerle bir edildi!



Yorumlar

ajans

ne kadar korkak olduklarını biliyoruz ölülerimizden bile korkarsınız israil

'ABD'nin çöküşü başladı'
Dünya

'ABD'nin çöküşü başladı'

Muhammed Yorgancıoğlu Haber Vakti'nde yazdı: ABD - Çin rekabetinde gerileyen ABD, Yükselen Çin perspektifinde güç dengelerinin dönüşümü..
Yolcu otobüsüne silahlı baskın! 18 kişi kaçırıldı
Dünya

Yolcu otobüsüne silahlı baskın! 18 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Edo eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında, 18 kişinin kaçırıldığı belirtildi.
Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler
Gündem

Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler

Denizli Çivril'de 19 yıl önce tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan Akın Adlığ'ın katilleri yakalandı. Zeka geriliği bulunan 23 yaşındaki genci..
Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu
Dünya

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

Sydney’deki silahlı saldırıda bir saldırganın elinden silahı alarak daha fazla can kaybını önleyen ve kahraman ilan edilen Suriyeli Ahmed el..
Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu
Gündem

Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu

Financial Times, "Türkiye, nadir görülen bir askeri müdahaleyle Karadeniz üzerindeki hava sahasına yaklaşan kontrolden çıkmış bir dronu düşü..
Ukrayna'dan bir ilk!
Dünya

Ukrayna'dan bir ilk!

Ukrayna Güvenlik Servisi, sualtı Sub Sea Baby insansız hava araçlarının Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne saldırdığını ve Kalibr seyir füz..
