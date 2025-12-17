  • İSTANBUL
Ekonomi Döviz piyasasında son durum! İşte Dolar ve Euro fiyatları
Ekonomi

Döviz piyasasında son durum! İşte Dolar ve Euro fiyatları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Döviz piyasasında son durum! İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 17 Aralık gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

17 Aralık Çarşamba gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 42,710 TL'den işlem görürken, Euro ise 50,134 TL seviyelerinde seyrediyor.

