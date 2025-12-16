  • İSTANBUL
Kupiansk'ta savaşın seyri değişiyor: Rusya kontrolü yeniden aldığını duyurdu
Kupiansk'ta savaşın seyri değişiyor: Rusya kontrolü yeniden aldığını duyurdu

Kupiansk’ta savaşın seyri değişiyor: Rusya kontrolü yeniden aldığını duyurdu

Rusya, kuzeydoğu Ukrayna’daki stratejik öneme sahip Kupiansk’ta kontrolü yeniden sağladığını açıkladı. Duyuru, Ukrayna ordusunun şehirde ilerleme kaydettiğini bildirmesinden kısa süre sonra geldi.

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS, bölgedeki Rus Zapad askeri grubunun sözcüsünün “Kupiansk şehri beşinci Rus ordusunun kontrolü altında” ifadesini aktardı.

Rusya, geçtiğimiz kasım ayında Kupiansk’ın kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuş, ancak AFP’ye göre Ukrayna daha sonra şehrin bazı mahallelerini yeniden kontrol altına aldığını açıklamıştı.

Bu arada Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2022’de başlayan savaşın başından bu yana öldürülen ve yaralanan Rus askeri personel sayısının, son 24 saatte öldürülen veya yaralanan bin 150 kişi dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon 190 bin 620’ye yükseldiğini duyurdu.

