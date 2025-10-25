Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son haftalara girildi, sağlık raporu şart mı?

Ehliyet yenileme işlemi için başvuru sırasında eski sürücü belgesi, kimlik kartı, biyometrik fotoğraf ve geçerli bir sağlık raporu ibraz edilmesi gerekiyor. Başvuru sonrası yeni nesil çipli ehliyetler PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Süresi dolan belgelerle trafiğe çıkmak, hem sürücü belgesinin geçersiz sayılması hem de idari ceza uygulanması anlamına geliyor. Bu nedenle, sürücülerin mağduriyet yaşamamak için işlemlerini belirlenen tarihe kadar tamamlamaları büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekim ayı içerisinde yalnızca 43 bin 251 kişinin ehliyetini yenilediğini belirten Yerlikaya, hâlâ yaklaşık 2 milyon kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığını ifade etti. Yenileme sürecinin uzatılmayacağını vurgulayan Bakan, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Yerlikaya, belirlenen tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedelinden faydalanılamayacağını da duyurdu. Bu durum, ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüler için hem mali hem de yasal sonuçlar doğurabilecek. Bakan, “Lütfen randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Ehliyet yenileme işlemleri, e-Devlet üzerinden alınan randevu ile nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR, NEREDEN?

2025 yılı itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sona ererken, ehliyet yenileme işlemleri yalnızca randevu sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi olarak veya ALO 199 çağrı merkezi aracılığıyla randevu oluşturabiliyor. Randevu ekranında “Sürücü Belgesi” seçeneği işaretlenerek, T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler giriliyor; ardından il ve ilçe seçimi yapılarak uygun tarih ve saat belirleniyor. Randevu bilgileri SMS ve e-posta yoluyla vatandaşlara iletiliyor.

Ehliyet yenileme işlemi için randevu günü, belirlenen saatte nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak gerekiyor. Başvuru sırasında eski sürücü belgesi, kimlik kartı, biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve ödeme dekontu gibi belgelerin eksiksiz şekilde ibraz edilmesi şart. Belgelerin tam olması durumunda işlem hızlıca tamamlanıyor ve yeni çipli ehliyet, PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Randevusuz başvuru kabul edilmediği için vatandaşların işlemlerini zamanında planlamaları büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE?

2025 yılında ehliyet yenileme ücretleri, sürücü belgesinin türüne ve yenileme nedenine göre değişiklik göstermektedir:

Eski tip (2016 öncesi) ehliyetini yeni tip ile değiştirmek isteyenler, sadece 15 TL ödeme yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu ücret, indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedelini kapsıyor.

Ancak bu işlemi belirlenen son tarihten sonra yapanlar için ücretler ciddi şekilde artıyor. Örneğin, B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7.438 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar; harç ücreti, değerli kâğıt bedeli ve vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Yenileme işlemleri için randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekiyor.