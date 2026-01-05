Maduro’ya İsviçre freni: Milyarlarca dolarlık mal varlığı donduruldu

İsviçre Federal Konseyi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli olacak kararın, ‘yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilecek’ fonların ülke dışına çıkarılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

MEVCUT YAPTIRIMLARA EK

Açıklamaya göre bu adım, 2018’den bu yana Venezüela’ya yönelik uygulanan mevcut yaptırımlara ek olarak hayata geçirildi.

'HÜKÜMET ÜYELERİNİ KAPSAMIYOR'

İsviçre makamları, varlık dondurma kararının mevcut Venezuela hükümeti üyelerini kapsamadığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, 'yasa dışı yollardan edinildiği tespit edilen fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını' bildirdi.