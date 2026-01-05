Altında Maduro etkisi! İşte son fiyatlar...

Geçen haftayı yüzde 4,44 kayıpla 4.332 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. İlk işlemlerde 4.421 dolara kadar çıkan ons altın, TSİ 06.10 itibarıyla 4.410 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Cuma kapanışına göre yüzde 1,8'e yaklaşan prim dikkat çekiyor. Ons altında geçen yılın son haftasında 4.550 dolar ile rekor seviye görülmüştü.

GRAM ALTIN 6.100 TL'DEN GÜNE BAŞLADI

5 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6.100 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Gram altın geçen haftayı 5.993 TL'den tamamlamıştı. Spot piyasada gram altın rekoru ise 6.281 TL. Kapalıçarşı'da kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.450 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.540 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

VENEZUELA KRİZİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan operasyonunun ardından jeopolitik tansiyon artarken, piyasalarda güvenli liman talebi de güç kazandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici liderlik görevini üstlendiğini açıklarken, Maduro'nun hâlâ devlet başkanı olduğunu savundu.

JEOPOLİTİK RİSK VE FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Jeopolitik risklerin yükselmesinin yanı sıra faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının güçlü alımları ve ETF girişleri altındaki yükseliş trendini destekliyor. Altın, geçen yılı yüzde 64 artışla tamamlayarak 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetmişti. Ons altın 26 Aralık 2025'te 4.549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

FED MESAJLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl en az iki faiz indirimi yapmasını beklemeyi sürdürürken, Fed yetkililerinden gelen mesajlar yakından izleniyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, geçtiğimiz yoğun gevşeme döneminin ardından yeni indirimlerin "bir süre uzak" olabileceğini söyledi. Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ise Fed'in faiz patikası açısından kritik görülüyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA DA YÜKSELİŞ

Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 4,4 artışla 75,82 dolara yükselirken, 29 Aralık'ta 83,62 dolar ile rekor kırmıştı. Geçen yılı yüzde 147 artışla kapatan gümüş, tarihinin en iyi performansını sergiledi. Spot platin yüzde 2,2 yükselişle 2.190,55 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,8 artışla 1.667,45 dolara yükseldi.