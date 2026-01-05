  • İSTANBUL
Eğitim ÖSYM duyurdu! MSÜ başvuruları başladı
Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen binlerce aday için sürecin ilk aşaması resmen başladı. İşte, detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim hedefleyen adaylar için 2026 yılına ilişkin sınav süreci resmenbaşladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları başladı.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 29 Ocak'a kadar devam edecek.

 

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

 

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

