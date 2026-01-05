  • İSTANBUL
Ekonomiye güven zirvede! Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Ekonomiye güven zirvede! Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul'da tarihi rekor kırılırken Türkiye ekonomisine güven zirveye çıktı.

Borsa İstanbul'da tarihi rekor kırıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü

GRAM ALTIN İSE GÜNE 6.100 TL'DEN BAŞLADI

5 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6.100 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Gram altın geçen haftayı 5.993 TL'den tamamlamıştı. Spot piyasada gram altın rekoru ise 6.281 TL.

Kapalıçarşı'da kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.450 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.540 TL seviyesinde gerçekleşiyor.,

