Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz
Meteoroloji, 6 Ocak 2026 Salı günü sağanak yağış beklenen illeri açıkladı. Birçok bölge için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. İşte sağanak yağış beklenen şehirler...
Meteoroloji, 6 Ocak Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Kış aylarında yaşanacak şiddetli yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayacak. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler…
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Aydın
Muğla
