Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz
Meteoroloji, 6 Ocak 2026 Salı günü sağanak yağış beklenen illeri açıkladı. Birçok bölge için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. İşte sağanak yağış beklenen şehirler...

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Meteoroloji, 6 Ocak Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Kış aylarında yaşanacak şiddetli yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayacak. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler…

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Kırklareli

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Edirne

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Tekirdağ

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Çanakkale

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

İzmir

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Aydın

Foto - Meteoroloji 6 Ocak için uyardı! İşte sağanak yağış beklenen illerimiz

Muğla

