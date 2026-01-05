Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Muğla’da ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak’, ‘Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarını işlediği iddia edilen 25 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, diğerinin ise sosyal medya fenomeni Burak Altındağ olduğu öğrenildi. Öte yandan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve otel işletme müdürü de gözaltına alındı. Bebek Otel, geçtiğimiz günlerde bir ay süre ile mühürlenmişti...