Gündem Ankara’da dava açtığı Trump’a seslendi: Baba lütfen Maduro’yu serbest bırak!
Gündem

Ankara’da dava açtığı Trump’a seslendi: Baba lütfen Maduro’yu serbest bırak!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Ankara’da dava açtığı Trump’a seslendi: Baba lütfen Maduro’yu serbest bırak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia eden ve Ankara’da babalık tespit davası açan Necla Özmen, bu kez doğrudan Trump’a seslenerek "Baba lütfen Nicolas Maduro’yu serbest bırak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek gündeme gelen Necla Özmen, bu kez Trump’a doğrudan seslenerek ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun serbest bırakılmasını istedi. Özmen “Buradan babam Trump’a sesleniyorum. Lütfen Maduro'yu serbest bırak” dedi.

Çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulan Özmen’in sözleri, hem “babalık” iddiası hem de Maduro çağrısı nedeniyle yeniden tartışma başlattı.

NE OLMUŞTU

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinden duyduklarını gerekçe göstererek Donald Trump’ın biyolojik babası olabileceğini iddia etti. Özmen, babalık tespiti için Ankara’da aile mahkemesine başvurduğunu, dosyanın reddedildiğini ve kararı istinafa taşıdığını anlattı. İddiasını DNA testiyle kanıtlamak istediğini belirten Özmen, benzer bir girişimi ABD’de de elçilik kanalıyla dilekçe göndererek sürdürdüğünü söyledi.

1
Şevki

Trump Yunanistan ın rodos ve Girit adalarınıda alacak demedi demeyin
