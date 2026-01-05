Ankara’da dava açtığı Trump’a seslendi: Baba lütfen Maduro’yu serbest bırak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek gündeme gelen Necla Özmen, bu kez Trump’a doğrudan seslenerek ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun serbest bırakılmasını istedi. Özmen “Buradan babam Trump’a sesleniyorum. Lütfen Maduro'yu serbest bırak” dedi.

Çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulan Özmen’in sözleri, hem “babalık” iddiası hem de Maduro çağrısı nedeniyle yeniden tartışma başlattı.

NE OLMUŞTU

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinden duyduklarını gerekçe göstererek Donald Trump’ın biyolojik babası olabileceğini iddia etti. Özmen, babalık tespiti için Ankara’da aile mahkemesine başvurduğunu, dosyanın reddedildiğini ve kararı istinafa taşıdığını anlattı. İddiasını DNA testiyle kanıtlamak istediğini belirten Özmen, benzer bir girişimi ABD’de de elçilik kanalıyla dilekçe göndererek sürdürdüğünü söyledi.