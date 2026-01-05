  • İSTANBUL
Gündem Aytaç öğretmene azgın azınlıktan saldırı sürüyor
Gündem

Aytaç öğretmene azgın azınlıktan saldırı sürüyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aytaç öğretmene azgın azınlıktan saldırı sürüyor

Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışan sınıf öğretmeni Aytaç Demir’e yönelik karalama ve hedef gösterme kampanyası giderek, büyüyerek devam ediyor.

HABER MERKEZİ

Derslerde ahlaki ve insani değerlere değinmesini hazmedemeyen seküler yobazlar, Aytaç öğretmeni sistemli bir şekilde hedef almayı sürdürüyor. Sosyal medya ve medya üzerinden başlatılan linç girişiminde, bağlamından koparılan ifadeler servis edilirken, öğretmenin pedagojik yaklaşımı bilinçli biçimde çarpıtılıyor.

MARJİNALLERİN HEDEFİNDE

Eğitimciliği yerine inancı üzerinden yargılanan Aytaç Demir’in mesleki sicili ve öğrencilerle kurduğu sağlıklı iletişim ise görmezden geliniyor. Geçtiğimiz aylarda öğrencilerine dini ve milli değerleri aşıladığı için aralarında Cumhuriyet, Sözcü, Nefes, Gerçek Gündem ve Sol Haber’in yer aldığı güdümlü gazeteler tarafından hedef gösterilen İstanbul Bağcılar’da bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Aytaç Demir, şimdi de Cumhuriyet gazetesi tarafından hedef gösterildi. Derslerinde anlattığı yerli ve milli teknolojileri ve İslami değer ve inançlarımızı anlattığı için sık sık seküler yobazlar, hedef gösterdikleri Aytaç Demir’in ders konularını beğenmeyerek kamuoyunda büyük beğeni toplayan sözlerini hazmedemedi.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Cumhuriyet gazetesine konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek hızını alamayarak, öğrencilerin yerli ve milli değerlerle yetişmesi için canla başla çalışan Aytaç Demir’in Cumhuriyetin değerlerini aşağıladığı gerekçesiyle öğretmenlikten atılmasını istedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Anne

Allah sabredenlerle beraberdir.

Abdullah ademoğlu

Tobsen terörist yuvası
