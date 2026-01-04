Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırılarını Afganistan'da yaşadıkları yenilgiyle kıyasladı. Venezuela saldırısının ABD'ye itibarını yeniden kazandırdığını öne süren

Trump, Afganistan'da tüm dünyaya alay konusu hale geldiklerini itiraf ederek şu ifadeleri kullandı: "Bunu tüm dünyada alay konusu olduğumuz Afganistan ile kıyaslayın. Artık alay konusu değiliz. Dünyanın açık ara en büyük ordusuna sahibiz. Dünyanın açık ara en iyi askeri teçhizatına sahibiz. Bunu gerçek zamanlı olarak görmeliydiniz, bu profesyonelliği ve cesareti görmeliydiniz."

BİNLERCE ASKER ÖLDÜ, 1 TRİLYON ZARAR YAZDI

ABD öncülüğündeki NATO koalisyonu 7 Ekim 2001 günü Afganistan işgaline başlamıştı.

2001 yılında başlatılan işgal harekatının üzerinden geçen 20 yılın ardından ABD, Afganistan macerasında elle tutulur bir başarı elde edemedi. Taliban zamanla yeniden organize olarak ABD öncülüğündeki güçlere karşı savaşa devam etti. Savaşta çok sayıda ABD ve NATO askeri öldü. Uzun süren savaşın ardından mağlup olan ABD Afganistan'dan çekilmeye mecbur kaldı. Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girerek, ABD'nin kurduğu hükümeti tamamen devirdi ve 20 yılın ardından iktidarı tekrar ele aldı. ABD'nin son askeri de 31 Ağustos 2021 tarihinde Afgan topraklarını terk etti. ABD'nin çekilme sürecindeki düzensizlik ve kaos tüm dünyada gündeme oturdu.

ABD ittifakının askeri kayıpları da ağırdı. Maddi kayıpların 1 trilyon doları aştığı ifade edildi. Savaşın 20 yılı boyunca resmi rakamlara göre 2 bin 451 ABD askeri, 455 İngiliz askeri ve diğer ülkelerden 689 asker öldü. CIA mensupları, paralı askerler ve diğer ABD personelleri de eklenince bu kayıpların çok daha yüksek olduğu ifade ediliyordu.