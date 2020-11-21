  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sürücü kursları açık mı? | Ehliyet kursları yüz yüze eğitim mi?
Eğitim

Sürücü kursları açık mı? | Ehliyet kursları yüz yüze eğitim mi?

Kurslar açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımıza pek çok yeni tedbir dahil oldu. Sürücü kurslarına gidenler yüz yüze mi online mı eğitim olacağını merak ediyor. Peki, sürücü kursları kapandı mı? | Ehliyet kursu dersleri online mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:00:00 -
Sürücü kursları açık mı? | Ehliyet kursları yüz yüze eğitim mi?

Sürücü kursları eğitime devam ediyor mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim yılsonuna kadar uzakta olarak devam edecek. Sürücü kurslarına gidenler kendileri için de sürecin aynı şekilde mi işleyeceğini merak ediyor. Peki, sürücü kursları kapandı mı?

Sürücü kursları açık mı? | Ehliyet kursları yüz yüze eğitim mi?

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 20 Kasım-4 Ocak arasında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, uzaktan öğretim kursları, belediyelerle yapılan eğitim iş birliği kapsamında açılan kurslarla ilgili illere yazı gönderdi.

Buna göre, alınan karar gereği, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda, 4 Ocak'a kadar bu merkezlerde bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek ancak grup eğitimi yapılmayacak.

Bunun yanında, özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, ehliyet veren motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları ile pilot yetiştirme kursları sadece teoriye yönelik dersleri, uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek.

Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Gündem

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?
Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?

Eğitim

Kreşler kapandı mı? | Anaokulları açık mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Gizli anayasa' ile ilgili HDP'li vekilden bomba itiraf
Siyaset

'Gizli anayasa' ile ilgili HDP'li vekilden bomba itiraf

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında yap..
Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok
Dünya

Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'da Fransız vatandaşlarının işlediği savaş suçları için Fransa'nın adli makamlarına suç duy..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman'la görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay