Kimlik kartı sürücü belgesi birleştir | Vatandaşlara yepyeni bir hizmet veriliyor. Yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgeleri birleştiriliyor. Böylelikle vatandaşların yanlarında hem kimlik hem ehliyet taşımasına gerek kalmıyor. Sürücü belgesi bu sistemle kimliğe entegre ediliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması geçen ay hayata geçirildi. Vatandaşlar sürücü belgesi ve kimliğin nasıl birleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır?

Sürücü belgesi kimlik kartına birleştirme nasıl yapılır?

Bir ay önce hayata geçirilen sistemle 420 binden fazla kişi kimliğiyle ehliyetini birleştirdi. Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesini isteyenler öncelikli olarak randevu almalılar. Randevu işlemini ALO 199'dan ya da randevu.nvi.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Yeni kimlik ve sürücü belgeniz varsa; iki kartı birleştirmek için ücret ödemenize gerek yok. Ancak yeni kimlik ve sürücü belgeniz yok ise bunlar için randevu alıp ücret ödemelisiniz. Randevu aldıktan sonra dilerseniz online olarak dilerseniz de banka şubelerinde ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ödemelerinizi mutlaka nüfus dairesine gitmeden önce yapmanız gerekiyor.

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