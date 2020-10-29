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Aktüel Sürücü belgesi kimlik kartına birleştirme nasıl yapılır?
Aktüel

Sürücü belgesi kimlik kartına birleştirme nasıl yapılır?

Sürücü belgesi kimlik nasıl birleştirilir? Kimlik kartı ile sürücü belgesini birleştirmek isteyenler işlemlerin nerede nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, kimlik kartı ile sürücü belgesi nasıl birleştirilir? Kimlik kartı sürücü belgesi birleştirme randevu al

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:25:00 -
Sürücü belgesi kimlik kartına birleştirme nasıl yapılır?

Kimlik kartı sürücü belgesi birleştir | Vatandaşlara yepyeni bir hizmet veriliyor. Yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgeleri birleştiriliyor. Böylelikle vatandaşların yanlarında hem kimlik hem ehliyet taşımasına gerek kalmıyor. Sürücü belgesi bu sistemle kimliğe entegre ediliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması geçen ay hayata geçirildi. Vatandaşlar sürücü belgesi ve kimliğin nasıl birleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır?

Sürücü belgesi kimlik kartına birleştirme nasıl yapılır?

Bir ay önce hayata geçirilen sistemle 420 binden fazla kişi kimliğiyle ehliyetini birleştirdi. Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesini isteyenler öncelikli olarak randevu almalılar. Randevu işlemini ALO 199'dan ya da randevu.nvi.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Yeni kimlik ve sürücü belgeniz varsa; iki kartı birleştirmek için ücret ödemenize gerek yok. Ancak yeni kimlik ve sürücü belgeniz yok ise bunlar için randevu alıp ücret ödemelisiniz. Randevu aldıktan sonra dilerseniz online olarak dilerseniz de banka şubelerinde ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ödemelerinizi mutlaka nüfus dairesine gitmeden önce yapmanız gerekiyor.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ BELGESİ KİMLİK BAŞVURU ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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