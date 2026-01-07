Sürü halinde marketi bastılar! Koyunlar marketi ahıra çevirdi

Almanya’nın Bavyera Eyaletinde sıra dışı bir olay yaşandı. Düzinelerce koyun bir anda bir Penny markete girerek raflardaki ürünlerden atıştırmaya başladı. Alışveriş yapanlar ve market personeli beklenmedik bu ziyaret karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koyunların marketin içinde dolaşması sırasında raflar ve bazı ürünler zarar gördü. Olayın ardından hayvanlar marketten çıkarılırken, süpermarket bu ilginç olaydan tamamen hasarsız kurtulamadı.

Çoban Dieter Michler, markete kendi başlarına giren koyunların kendisine ait olduğunu doğruladı.

Hayvanların neden böyle bir şey yaptığı konusunda ise kendisinin de bir fikri olmadığını söyledi. Michler’e göre koyunlar muhtemelen sürünün geri kalanıyla bağlantıyı kaybetti. Çoban, hayvanların elinde alışveriş poşeti bulunan bir adamı takip etmiş olabileceklerini, poşetlerde yem olduğunu sanmış olabileceklerini de ihtimaller arasında dile getirdi.