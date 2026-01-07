  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel yönetimi iyice yoldan çıktı! Türkiye'yi yabancılara şikayet edip Milli çıkarları hiçe sayıyorlar!

Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!

ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!

Bakan Uraloğlu İngiltere detayını açıkladı! Düşen Li̇bya uçağında sıcak geli̇şme

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2026 mesajı: Ülkemiz için reform yılı olacak

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

Yeni bir infaz ve af düzenlemesi var mı? Bakan Tunç açıkladı

Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Dünya Sürü halinde marketi bastılar! Koyunlar marketi ahıra çevirdi
Dünya

Sürü halinde marketi bastılar! Koyunlar marketi ahıra çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sürü halinde marketi bastılar! Koyunlar marketi ahıra çevirdi

Almanya’da yaşanan sıra dışı bir olayda düzinelerce koyundan oluşan bir sürü bir Penny adlı süper markete girerek marketi girerek ahıra çevirdi. Müşteriler ve çalışanlar reyonların arasını doldurup raflardan atıştıran koyunları görünce büyük panik yaşadı.

Almanya’nın Bavyera Eyaletinde sıra dışı bir olay yaşandı. Düzinelerce koyun bir anda bir Penny markete girerek raflardaki ürünlerden atıştırmaya başladı. Alışveriş yapanlar ve market personeli beklenmedik bu ziyaret karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koyunların marketin içinde dolaşması sırasında raflar ve bazı ürünler zarar gördü. Olayın ardından hayvanlar marketten çıkarılırken, süpermarket bu ilginç olaydan tamamen hasarsız kurtulamadı.

Çoban Dieter Michler, markete kendi başlarına giren koyunların kendisine ait olduğunu doğruladı.

Hayvanların neden böyle bir şey yaptığı konusunda ise kendisinin de bir fikri olmadığını söyledi. Michler’e göre koyunlar muhtemelen sürünün geri kalanıyla bağlantıyı kaybetti. Çoban, hayvanların elinde alışveriş poşeti bulunan bir adamı takip etmiş olabileceklerini, poşetlerde yem olduğunu sanmış olabileceklerini de ihtimaller arasında dile getirdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23