Sürpriz karar... Yok artık Atiba Hutchinson!

Beşiktaş tarihine ismini yazdıran kaptan Atiba Hutchinson, yeni sezon için kararını verdi. 39 yaşındaki oyuncu futbola 1 yıl daha devam edecek.

Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Sezon sonu için Benfica'dan Gedson Fernandes'e imza attıran siyah beyazlılarda kaptan Atiba Hutchinson kararını verdi.

Atiba, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü

Beşiktaş ile 9. sezonunu oynayan 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, yeni sezon için planlamasını sürdüren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü. Görüşmede iki tarafta düşüncülerini birbirine aktardı.

Atiba: 1 yıl daha devam etmek istiyorum

Ajansspor'un haberine göre siyah beyazlı formayla yaşadığı 3 şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olan Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.

"Beşiktaş ve Kanada çok önemli"

Siyah beyazlıların önereceği her şartı kabul edeceğini belirten Atiba, "Benim için Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı çok önemli. 1 yıl daha devam etmek istiyorum. Önereceğiniz bütün şartları kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Beşiktaş olumlu bakıyor

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş, kaptan Atiba Hutchinson'un gelecek sezonun kadrosunda bulunmasına olumlu bakıyor. Atiba'nın yeni gelecek yabancı oyunculara rol model olması bekleniyor. Beşiktaş, Kanadalı oyuncuyu futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda değerlendirmek istiyor.

Antrenmanlara geç başlaması sorun oluyordu

Atiba Hutchinson geçtiğimiz yıllarda hep 1 yıllık sözleşme imzalarken, anlaşmanın geç yapılması nedeniyle kadroya geç katılıyordu. Gelecek sezon TFF kuralları gereği kadrosunda 12 yabancı bulunduracak Beşiktaş, transferlerini tamamlamayı ve kampı tam kadro yapmayı hedefliyor.