Sürpriz gelişme! Hindistan'ın en büyük şirketi Türkiye ile anlaştı

Hindistan’ın en büyük iç hat havayolu şirketi IndiGo Airlines, San Francisco’ya ortak uçuş başlattı.

İstanbul-San Francisco bağlantısı, IndiGo yolcuları için seyahat seçeneklerini artırarak New York, Washington, Boston ve Chicago’dan sonra ABD’deki beşinci varış noktası oldu.

IndiGo’nun Türk Hava Yolları ile ortaklaşa yürüttüğü ortak uçuş ağındaki bu genişleme, Amerika Birleşik Devletleri’nde beş noktaya bağlantı sağlıyor. San Francisco hattının açılmasıyla birlikte IndiGo’nun Türk Hava Yolları ile ortak uçuş ağı genişleyerek yolcuları toplam 39 noktaya bağlayacak. IndiGo, kod paylaşımı anlaşması kapsamında günlük İstanbul-San Francisco uçuşlarını başlatacak.

IndiGo kısa süre önce 8 ülkeye uçuş başlattı

Hindistan ve San Francisco arasında bir bağlantı kurulmasının, her iki ülkenin eğlence, eğitim ve iş yolcuları için faydalı olması bekleniyor. Bu yeni bağlantı, havayolunun son zamanlarda büyük bir büyüme gösteren uluslararası bağlantılarını daha da güçlendirecek. IndiGo kısa süre önce 8 ülkeye uçuş başlattı.

IndiGo Küresel Satış Başkanı Vinay Malhotra, “Türk Hava Yolları ile ortaklığımızın bir parçası olarak İstanbul üzerinden San Francisco’ya en son bağlantımızı duyurmaktan son derece memnunuz.

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Kaliforniya’ya olan bu bağlantı, New York, Washington, Boston ve Chicago’dan sonra ABD’deki beşinci varış noktamız olarak yolcularımızın seyahat seçeneklerini artırıyor. Küresel ağımızı genişletirken ve insanları tercih edilen destinasyonlara bağlarken, geniş ağımız genelinde uygun fiyatlı, zamanında, nazik ve sorunsuz seyahat deneyimleri sunma sözümüzü yerine getirmeye kararlıyız.” ifadesini kullandı.(Airlinehaber)