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Sürpriz evlilik teklifine dayanamadı kalp krizinden öldü

Konya’da Fikret Balkan’ın Beyşehir Gölü’ne götürüp sürpriz evlilik teklifi yaptığı nişanlısı Meltem Ertunç, dönüşte otomobilde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:39
Sürpriz evlilik teklifine dayanamadı kalp krizinden öldü

Karapınar ilçesinde oturan çiftçi Fikret Balkan ile Meltem Ertunç,3 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, pazartesi günü Konya’ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından Balkan, nişanlısını gezdirmek için Beyşehir Gölü'ne götürdü.

Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslüyattanişanlısı Ertunç'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti.

Çift daha sonra Karapınar’a dönmek için yola çıktı. Karapınar’a yaklaştıklarında otomobili kullanan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince, Balkan otomobili durdurdu.

Müdahaleler işe yaramadı

Nişanlısının nefes almadığını fark eden Fikret Balkan, onu otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Meltem Ertunç, doktorların kalp masajı ve müdahalelerine yanıt vermedi.

Meltem Ertunç’un Konya Numune Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Meltem Ertunç,Salıgünü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meltem Ertunç’un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:39
  1. Karapınar Devlet Hastanesi
  2. Konya Numune Hastanesi
  3. evlilik teklifi
  4. kalp krizi
  5. Reşadiye Mezarlığı
  6. Beyşehir Gölü

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