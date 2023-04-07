  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak! Gönül Dağı'na geliyor
Medya

Sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak! Gönül Dağı'na geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-07 17:04:00 - 2023-04-07 17:05:02
Sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak! Gönül Dağı'na geliyor

Gönül Dağı ailesine yeni bir transferin daha yapılacağı bildirildi. Senelerdir TV ekranlarına uzak kalan İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı dizisine katılıyor.

TRT1'de 3 sezondur ekranlara gelen Gönül Dağı'ndan bir transfer hamlesi geldi.

İnan Ulaş Torun, sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Torun'un Gönül Dağı'nda oynayacağı karakter belli oldu.

Torun, dizide Kenan'ın kardeşi 'Barış' rolünü oynayacak.

Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!
Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gönül Dağı'nın yıldızı deprem bölgesindeki gönülleri fethetti! Helal olsun size!

Al Sancak'ından, Gönül Dağı'na.. Helal olsun sizlere!
Al Sancak'ından, Gönül Dağı'na.. Helal olsun sizlere!

Medya

Al Sancak'ından, Gönül Dağı'na.. Helal olsun sizlere!

Gönül Dağı ailesine usta bir sanatçı daha katıldı! Sürpriz gelişme...
Gönül Dağı ailesine usta bir sanatçı daha katıldı! Sürpriz gelişme...

Medya

Gönül Dağı ailesine usta bir sanatçı daha katıldı! Sürpriz gelişme...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23