Sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak! Gönül Dağı'na geliyor
Gönül Dağı ailesine yeni bir transferin daha yapılacağı bildirildi. Senelerdir TV ekranlarına uzak kalan İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı dizisine katılıyor.
TRT1'de 3 sezondur ekranlara gelen Gönül Dağı'ndan bir transfer hamlesi geldi.
İnan Ulaş Torun, sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Torun'un Gönül Dağı'nda oynayacağı karakter belli oldu.
Torun, dizide Kenan'ın kardeşi 'Barış' rolünü oynayacak.
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