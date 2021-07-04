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Dünya

Suriye’yi işgal eden yabancı güçlerin bakın kaç askeri merkez bulunuyor!

Suriye üzerine çalışmalar gerçekleştiren araştırma kuruluşları, ülkede toplamda 514 yabancı askeri merkezin varlığını belgeledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 00:40:00 -
Suriye’yi işgal eden yabancı güçlerin bakın kaç askeri merkez bulunuyor!

Suriye üzerine çalışmalar gerçekleştiren araştırma kuruluşları, ülkede toplamda 514 yabancı askeri merkezin varlığını belgeledi.

Jusoor for Studies ve Informa Gene tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Suriye'de dış devletlere ait olan askeri merkezler haritalandırıldı.

Ülke genelinde ABD destekli koalisyon, Rusya, İran ve Türkiye'ye ait olan toplamda 514 askeri merkezin bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu 514 askeri merkez, taraflar arasında şu şekilde dağılıyor:

- İran: 277 askeri merkez

- Türkiye: 119 askeri merkez

- Rusya: 90 askeri merkez

- Koalisyon: 28 askeri merkez

En çok askeri merkeze sahip olan il 120 üsle Halep. Halep'i 70 merkezle İdlib, 57 merkezle Dera, 50 merkezle Şam, 39 merkezle Deyrizor ve 38 merkezle Lazkiye takip ediyor.

Askeri merkezlerin dağılımı ise şöyle:

- 316 askeri nokta

- 126 askeri üs

- 25 operasyon üssü

- 22 lojistik merkez

- 18 gözlem noktası

- 7 ortak askeri üs

 

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