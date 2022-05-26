Merakla beklenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından ise MGK bildirisi yayımlandı. Peki, Suriye'ye operasyon yapılacak mı?

Suriye'ye operasyon düzenlenecek mi? MGK kararları 26 Mayıs 2022

Üç saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir. Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır. Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."