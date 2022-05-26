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Gündem Suriye'ye operasyon düzenlenecek mi? MGK kararları 26 Mayıs 2022
Gündem

Suriye'ye operasyon düzenlenecek mi? MGK kararları 26 Mayıs 2022

Suriye'ye bir operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunun masaya yatırıldığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Pek çok kişi ise toplantının ardından Suriye'ye operasyon kararı alınıp alınmadığını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 20:04:00 -
Suriye'ye operasyon düzenlenecek mi? MGK kararları 26 Mayıs 2022

Merakla beklenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından ise MGK bildirisi yayımlandı. Peki, Suriye'ye operasyon yapılacak mı?

Suriye'ye operasyon düzenlenecek mi? MGK kararları 26 Mayıs 2022

Üç saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir. Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır. Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."

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