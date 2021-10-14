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Dünya Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus iline bağlı Palmira (Tedmur) bölgesindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 02:30:00 -
Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 23.34'te ülkenin orta kesimindeki Humus kırsalındaki Palmira bölgesine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail'in saldırıyı Irak-Ürdün-Suriye üçgenindeki Tenf bölgesi yönünden gerçekleştirdiği öne sürülen haber de, "Palmira'daki iletişim kulesi ile çevresindeki bölgelerin hedef alındığı hava saldırısında maddi hasar oluştu." ifadesine yer verildi.

Haberde, saldırıda 1 rejim unsurunun öldüğü, 3'ünün de yaralandığı ileri sürüldü.

Humus ve kırsalında rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Bu arada, İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

 

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