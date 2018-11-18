Suriye’ye bir destek de Albaraka Türk’ten

Katılım bankası Albaraka Türk, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile Suriye’de Fırat Kalkanı Bölgesinde savaştan zarar gören Şehit İsa Hasun El Cebeli Okulu’nun restorasyon çalışmalarına destek vererek, bin 215 öğrencinin yeniden eğitim almasına katkıda bulundu.

İşbirliği devam etmeli

Suriyeli öğretmen, öğrenci ve ailelerini normal yaşam döngüsüne kavuşturmaktan duydukları mutluluğu belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, şu açıklamalarda bulundu: “Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki okulu restore etmemiz sayesinde bölgede yaşayan çocuklar devletimizin güven ortamı sağladığı sokaklarda rahatça yürüyerek okullarına gidebilecek ve eğitimlerine devam edebilecekler. Aileleri her sabah onları okula göndermek için hazırlayacak, öğretmenleri okulda karşılayacak. Bir okulun restore edilmesiyle aslında birçok insan zamanla normal yaşam döngüsüne kavuşacak. İnanıyorum ki devletimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör bu tarz işbirlikleri ile desteklerini sürdürmeye devam edecek.”