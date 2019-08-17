Suriye’ye askeri konvoy Suriye’deki askeri birliklere takviye olarak askeri araç ile personel sevk edildi.

Sabaha karşı Batı illerinden gelen askeri personelleri taşıyan araçlar, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’de konuşlu bulunan askeri üst bölgelerine takviye amaçlı gitti. Askeri sevkiyatların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

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