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Aktüel Gülben, Kadir İnanır krizini fırsata çevirdi: Vasiyetimi yazdım!
Aktüel

Gülben, Kadir İnanır krizini fırsata çevirdi: Vasiyetimi yazdım!

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Gülben, Kadir İnanır krizini fırsata çevirdi: Vasiyetimi yazdım!

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın 1 milyarı aşkın mirasının paylaşım davası büyük bir krize neden olurken mal varlığının hepsini 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiası sonrası yeğenleri, dayılarının iradesinin yerinde olmadığını ve yönlendirildiğini iddia etti. Başörtülü kadının elini sıkmaması ve ileri yaşında bikinili pozları nedeniyle büyük tepki çektikten sonra ortadan kaybolan Gülben Ergen bu krizi fırsata çevirerek baş gösterdi. Ergen, karar verme yetisi yerindeyken vasiyetini yazmaya karar verdiğini açıkladı.

Anaokulu açılışında çekilen halay sırasında elini uzatan başörtülü kadının elini tutmayarak büyük öfke çeken Gülben Ergen, bir süre sessizliğe büründükten sonra bikini pozlarını sosyal medyada paylaşarak artık ücretli abonelere özel paylaşımlar yapacağı açıkladı.

Yetişkin çocukları ve ileri yaşına rağmen aldığı kararla yine eleştirilen hedefi olan Gülben Ergen bu kez Kadir İnanır’ın vasiyet kriziyle yeniden ortaya çıktı.

KARAR VERME YETİM YERİNDEYKEN…

Ergen, 2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ve üç oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak vasiyetini yazdığını açıkladı.

35 yıldır aralıksız çalıştığını ifade eden Ergen, vasiyetnamesini sağlıklı olduğu ve karar verme yetisinin yerinde olduğu bir dönemde hazırlamaya karar verdiğini ve belgenin avukatına teslim edilmeden önce üç çocuğunun babası Mustafa Erdoğan'a verileceğini açıkladı.

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