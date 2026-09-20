Gülben, Kadir İnanır krizini fırsata çevirdi: Vasiyetimi yazdım!

Anaokulu açılışında çekilen halay sırasında elini uzatan başörtülü kadının elini tutmayarak büyük öfke çeken Gülben Ergen, bir süre sessizliğe büründükten sonra bikini pozlarını sosyal medyada paylaşarak artık ücretli abonelere özel paylaşımlar yapacağı açıkladı.

Yetişkin çocukları ve ileri yaşına rağmen aldığı kararla yine eleştirilen hedefi olan Gülben Ergen bu kez Kadir İnanır’ın vasiyet kriziyle yeniden ortaya çıktı.

KARAR VERME YETİM YERİNDEYKEN…

Ergen, 2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ve üç oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak vasiyetini yazdığını açıkladı.

35 yıldır aralıksız çalıştığını ifade eden Ergen, vasiyetnamesini sağlıklı olduğu ve karar verme yetisinin yerinde olduğu bir dönemde hazırlamaya karar verdiğini ve belgenin avukatına teslim edilmeden önce üç çocuğunun babası Mustafa Erdoğan'a verileceğini açıkladı.