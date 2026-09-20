Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Duyanlar alıyor

3. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI – PROTEİN KAYBINI ÖNLEYİCİ Sarı saçlar renk açma sürecinde ciddi oranda protein kaybeder. Hindistan cevizi yağı, saç folikülünün derinliklerine nüfuz edebilen nadir yağlardandır. Faydası: Saçtaki protein kaybını azaltır, içten dışa yapılandırır. Kullanımı: Gece yatmadan önce saç boylarına sürülüp sabah yıkanarak derin bakım yapılabilir. (Not: İnce telli saçlarda birikme yapmaması için iyi durulanmalıdır.) 4. JOJOBA YAĞI – DOĞAL SAÇ SEBUMU İKİZLERİ Saç derisinin ürettiği doğal yağa (sebum) en yakın yapıya sahip yağdır. Özellikle dip bakımı yapmak isteyen sarı saçlılar için idealdir. Faydası: Saç derisini besler, kepeklenmeyi ve kuruluğu önler, saçı ağırlaştırmadan yumuşatır. SARI SAÇLAR İÇİN PÜF NOKTASI Hint yağı veya zeytinyağı gibi koyu renkli/ağır yağlar, gözenekli hale gelmiş sarı saçlarda zamanla sıcak/turuncu yansımalara neden olabilir. Bu nedenle sarı saçlar için açık renkli ve hafif yapılı yağlar (argan, jojoba, badem) tercih edilmelidir.